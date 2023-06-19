– Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком. После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято, – цитирует Малевича ТАСС.
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году.
Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в чемпионате России в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон - до конца июня 2024 года. Команда Гильермо Абаскаля заняла третье место в итоговой таблице РПЛ сезона-2022/23.
Адвокат Промеса: мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора
Роберт Малевич, адвокат вингера "Спартака" Квинси Промеса, заявил, что его подзащитный будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении сроком на 1,5 года.
Фото: ФК "Спартак"