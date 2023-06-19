– Кто из игроков "Спартака" соответствует уровню "Зенита"? Из "Спартака" мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.
Соболев? На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен. Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в "Зенит" я бы не взял. Но мне кажется, ему и в "Спартаке" неплохо.
Зобнин? Точно слабее Барриоса. Не лучше Кузяева, слабее Вендела. "Спартаку", чтобы конкурировать с "Зенитом", нужно усиливать состав, – приводит слова Широкова "РБ Спорт".
По результатам завершившейся кампании "Спартак" завоевал бронзовые награды чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстала на 4 очка от ставшего вторым ЦСКА и на 16 очков от бессменного чемпиона последних 5 лет "Зенита" из Санкт-Петербурга. В заключительном туре красно-белые на выезде уступили "Крыльям Советов" с минимальным счетом 0:1. ЦСКА в параллельном матче разгромил "Ростов" и обеспечил себе "серебро".
Матео Кассьерра провел за "Зенит" 26 матчей в минувшем чемпионате России, забив 2 гола и отдав 6 результативных пасов. Александр Соболев в таком же количестве игр за "Спартак" наколотил 13 мячей и сделал 8 ассистов.
Широков: на мой взгляд, Соболев слабее Кассьерры. "Спартаку", чтобы конкурировать с "Зенитом", нужно усиливать состав
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков ответил на вопрос, кто из футболистов красно-белых соответствует по уровню "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"