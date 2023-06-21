- Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было, приводит комментарий Бабаева "СЭ".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Галатасарай", ставший чемпионом Турции, заинтересован в кандидатуре форварда ЦСКА Федора Чалова. Источники сообщают, что армеец уже согласился на переезд в Стамбул. Отметим, что победа в местном первенстве позволила стамбульскому коллективы квалифицироваться в ЛЧ.
Федор Чалов провел очень сильный сезон. Футболист наколотил 21 гол в 41 игре в красно-синей майке. Также в активе воспитанника ЦСКА 6 ассистентских действий. В минувшем сезоне Чалов выиграл свой 2-й трофей в составе родного клуба. К Суперкубку, выигранному в 2018 году, Федор приплюсовал Кубок. В финале был обыгран "Краснодар" в серии 11-метровых. Россиянин отличился в основное время и реализовал послематчевый пенальти.
Бабаев: Чалов может перейти в "Галатасарай"? Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу информации о возможном переходе Федора Чалова в "Галатасарай".
Фото: "СЭ"