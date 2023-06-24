- В боевом настрое подходим к следующему сезону, приятно вернуться в РПЛ. Сейчас надо хорошо потренироваться, подготовиться и узнать, на что мы способны. У нас достаточно хорошая команда, (надо сделать) пару-тройку точечных усилений и можем быть вполне конкурентоспособными, - приводят мнение Иванова "РИА Новости"
Россиянин Олег Иванов, играющий на позиции атакующего хавбека, носит майку "Рубину" с лета 2022 года. В минувшем сезоне экс-игрок сборной России поучаствовал в 23 поединках розыгрыша Первой лиги. В них он сумел отметиться 2 голами и 1 голевым пасом. В августе Олегу исполнится 37 лет. Трудовой договор Иванова с казанским коллективом рассчитан до конца июня 2023 года. Дружина Рашида Рахимова сумела завоевать золотые медали розыгрыша Первой лиги. Это позволило команде выйти в РПЛ, откуда они вылетели в сезоне 2021/2022 при Леониде Слуцком. Руководство казанцев уже оформило первый трансфер, подписав контракт экс-игроком Спартака из Польши Мацеем Рыбусем.
Хавбек "Рубина" Иванов: надо сделать пару-тройку точечных усилений и можем быть вполне конкурентоспособными
Российский футболист "Рубина" Олег Иванов поделился своей точкой зрения по поводу перспектив коллектива в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"