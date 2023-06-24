"СЭ": Вендел прибудет в расположение "Зенита" в ближайшее время. Слова агента не соответствуют действительности

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В "Зените" ожидают прибытие бразильского футболиста Вендела в ближайшее время.
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, агент Чезаре Барбьери не имеет отношения к бразильцу Венделу. Его слова о том, что футболист не хочет возвращаться из Бразилии не соответствуют действительности. Хавбек должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время. После чего он приступит к тренировкам.

Сегодня в СМИ появились слова менеджера Чезаре Барбьери, который заявил о том, что Вендел не желает приезжать в Россию из-за политической ситуации и ждет нормализации ситуации. В минувшем сезоне бразилец был одним из ключевых футболистов в тактических схемах Сергея Семака. Игроку удалось наколотить 8 голов в 25 играх российского первенства. Также к своим забитым мячам Вендел приплюсовал еще 3 ассиста. Это самый результативный сезон хавбека в России. Он играет в Санкт-Петербурге с 2020 года. В составе "Зенита" Вендел стал 3-кратным чемпионом России.

Источник: "СЭ"


Вендел Зенит
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