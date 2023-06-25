- Понятно, что группы получились не совсем равными - так, в целом, всегда. Но не сказать, что кому-то повезло сильно меньше, чем остальным. Вообще при новом формате Кубка абсолютно неважно, кто с кем сыграет в группе. Дальше пройдут три команды, так что шансы есть у всех команд из группы, а у лидеров - тем более.
Напомним, вчера, 24 июня, состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России 2023/2024. Действующий обладатель трофея московский ЦСКА попал в группу "А", в которой сыграет с "Оренбургом", "Сочи" и "Факелом". Группу "В" составили "Ростов", "Локомотив", "Урал" и новичок РПЛ "Рубин". "Зениту" в группе "С" предстоит встретиться с "Ахматом", "Крыльями Советов" и еще одним новобранцем российской Премьер-лиги "Балтикой". "Спартак" в группе "D" будет соревноваться с финалистом Кубка России 2022/2023 "Краснодаром", а также "Динамо" и "Пари НН". Все команды сыграют два круга. Первые 2 места выйдут в плей-офф Пути РПЛ, третьи места отправятся в Путь регионов, а последние команды завершат борьбу за трофей.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: при новом формате Кубка России абсолютно неважно, кто с кем сыграет в группе
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России.
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