– Рад ли я возвращению бразильского защитника Марио Фернандеса в ЦСКА? Да, конечно. Не думаю, что он потерял форму, – приводит слова Тарханова "Евро-Футбол.Ру".
На этой неделе президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил, что 32-летний бразилец Марио Фернандес в ближайшее время прибудет в Москву и присоединится к красно-синим. Защитник разорвал арендное соглашение с "Интернасьоналом", которое действовало до конца календарного года. У Марио Фернандеса еще сезон по контракту с ЦСКА. В минувшем сезоне команда Владимира Федотова завоевала серебряные медали РПЛ и подняла над головой Кубок России.
Тарханов – о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА: не думаю, что он потерял форму
Бывший главный тренер ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" Александр Тарханов отреагировал на возвращение экс-защитника сборной России Марио Фернандеса в "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА