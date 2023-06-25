По сообщениям СМИ, "Фатих Карагюмрюк" может подписать российского 31-летнего форварда Дмитрия Полоза. Если переход состоится, то россиянин достанется стамбульскому коллективу бесплатно, так как футболист пребывает в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Дмитрий Полоз защищал цвета "Ростова". В майке донского коллектива россиянин поучаствовал в 25 встречах российского первенства. В них он сумел отметиться 8 точными попаданиями. Примечательно, что ранее в СМИ появлялись сведения о том, что "Фатих", за который уже играет россиянин Магомед Оздоев, также хотел бы видеть у себя в составе Андрея Лунева, Даниила Кругового и Александра Кокорина.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Фатих Карагюмрюк" заинтересован в подписании Полоза
Российский футболист Дмитрий Полоз может присоединится в Магомеду Оздоеву в "Фатих Карагюмрюк".
Фото: "СЭ"