Итальянская "Болонья" может выкупить у московского "Динамо" контракт 25-летнего хорватского опорного полузащитника Николы Моро, сообщают СМИ.
Большую часть прошедшего сезона футболист сборной Хорватии провел в "Болонье" на правах оплачиваемой аренды, не приостанавливая контракт с бело-голубыми. На счету Моро в сезоне-2022/2023 6 матчей за "Динамо" в РПЛ (2 результативных паса) и 28 матчей во всех турнирах за итальянский клуб (1 гол и 5 результативных передач).
Текущая трансферная стоимость Моро по оценке портала Transfermarkt составляет 6,5 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Болонья" может выкупить у "Динамо" трансфер Моро
По информации источника, опорный полузащитник московского "Динамо" Никола Моро может продолжить карьеру в "Болонье", за которую выступал на правах аренды.
Фото: РПЛ