— Захарян уже давно на слуху. Иногда он играл отлично, иногда чуть хуже. Прошлый сезон получился тяжелым для всей команды "Динамо". Надо смотреть, как сложится для них сезон будущий. Хочется увидеть серьезный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне. Он может показать свой лучший результат, если хорошо поработает на летних сборах, — передает слова Семина "РБ Спорт".
20-летний Арсен Захарян в минувшем сезоне принял участие в 37-ми матчах московского "Динамо". Атакующий хавбек сборной России сумел записать на свой счет 5 забитых мячей и 10 результативных передач.
Полузащитник Арсен Захарян оказался в системе московского "Динамо" в 2017 году. С января 2021 года российский игрок выступает за первую команду бело-голубых. Действующее соглашение между Захаряном и столичным коллективом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арсена в 15 миллионов евро.
Семин: прошлый год получился тяжелым для Захаряна и "Динамо". Хочется увидеть прогресс от Арсена в следующем сезоне
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре полузащитника сборной России и столичного "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"