– Пиняев — молодой игрок, который неплохо выглядел в этом сезоне. О Сергее говорят уже не один год. Думаю, у него хороший пиар-менеджер, как бы это не пошло ему во вред. Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом, — цитирует Радченко "РБ Спорт".
Ранее полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком сезона 2022-2023 в Российской Премьер-Лиге по итогам голосования на портале "Чемпионат". Нападающий столичного "Динамо" Константин Тюкавин, в свою очередь, занял 2-ю строчку в данной номинации.
18-летний Сергей Пиняев в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось забить 6 мячей и сделать 3 ассиста. 21-летний Константин Тюкавин в 38 поединках отметился 10 голами и 7 результативными передачами.
Радченко – о звании лучшего молодого игрока РПЛ: у Пиняева хороший пиар-менеджер, но я бы выбрал Тюкавина
Бывший футболист петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко ответил на вопрос о том, кого бы он выбрал лучшим молодым игроком России в сезоне 2022-2023.
Фото: ФК "Динамо"