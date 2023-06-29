– Считаю, за "Зенитом" забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить 10 чемпионств подряд — это выполнимо. Мой любимый "Спартак" всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака, — передает слова Канчельскис "РБ Спорт".
Московский "Спартак" не может выиграть золотые медали чемпионата России по футболу на протяжении шести лет кряду. Последний раз красно-белые выигрывали данный турнир в сезоне 2016-2017.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" остался с бронзовым медалями. Первое место занял петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака сумела завоевать титул в пятый раз кряду.
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 21-23 июля. Петербургский "Зенит" в стартовом туре сыграет против нижегородского "Пари НН". Московский "Спартак" начнет турнир матчем против "Оренбурга".
Канчельскис: мой любимый "Спартак" всегда будет четвертым или третьим, пока будет продолжаться гегемония "Зенита"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о борьбе "Зенита" и "Спартака" за чемпионство в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
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