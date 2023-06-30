- Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке "Спартака" гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра, - приводит мнение Романцева "СЭ".
Российский бомбардир Артем Дзюба - выпускник академии "Спартака". В цветах своего родного клуба россиянин сыграл 166 встреч. В них он сумел наколотить 38 голов. Также к своим забитым мячам 23 голевых паса. В 2015 году Дзюба принял решение сменить клубную прописку. Он перебрался в Санкт-Петербург, где защищал цвета принципиального соперника москвичей "Зенита". С невским коллективом Артем 4 раза побеждал в РПЛ.
Всего в сине-бело-голубой футболке Дзюба отыграл 7 сезонов. В 2022 году он покинул дружину Сергея Семака и перебрался в Турцию. Но там он не отыграл даже один сезон. Уже в ноябре Дзюба расторг трудовой договор с "Аданой Демирспор", проведя за команду 5 матчей и забив 1 гол. Зимой этого года Дзюба перебрался в "Локомотив". За 11 встреч РПЛ Дзюба отметился 8 голами и 5 ассистами. Недавно он переподписал контракт с железнодорожниками.
Романцев: возвращение Дзюбы в "Спартак"? У них с Соболевым могла бы получиться интересная связка
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев поделился своей точкой зрения по поводу гипотетического возращения Артема Дзюбы в стан столичного коллектива.
Фото: РИА Новости