- АПЛ — это лучший чемпионат. Меня постоянно спрашивают, с чем его можно сравнить. И я отвечаю: "Сравните свои ощущения, когда вы ездите на автомобиле "Жигули", а потом пересаживаетесь на "Мерседес", тогда вам будет всё понятно". Так и в футболе, - приводит мнение Павлюченко "Татар-информ".
Бывший российский футболист Роман Павлюченко, выступавший на позиции центрфорварда, за свою карьеру сумел поиграть в АПЛ. Он представлял цвета "Тоттенхэма" из Лондона. В майке лондонского коллектива Роман сумел наколотить 42 гола, сыграв в 113 встречах. Также в активе Павлюченко 10 голевых пасов. Непосредственно в АПЛ форвард поучаствовал в 78 поединках. В них он забил 21 гол и оформил 8 ассистов. Отметим, что в активе Павлюченко 21 гол в 51 игре за сборную России. В минувшем сезоне АПЛ золотые медали завоевал "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Примечательно, что коллектив Гвардиолы выигрывает 5-е чемпионство за 6 последних розыгрышей чемпионата. Также "Ман Сити" выиграл Лигу Чемпионов.
Павлюченко: играть в АПЛ — это как пересесть с "Жигули" на "Мерседес"
Экс-игрок "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился своими соображениями по поводу АПЛ.
Фото: "Чемпионат"