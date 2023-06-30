– Это чья-то выдумка. Со мной никто об этом не разговаривал, и агента своего я спросил — с ним тоже никто не общался на эту тему. Я готов к сезону, как уже говорил, хочется показать результат гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Естественно, хочу играть и получать регулярную практику, – передает слова Лещука "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук в летнее трансферное окно может покинуть столичную команду.
27-летний Игорь Лещук является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за основную команду бело-голубых с 2018 года. Действующее соглашение россиянина со столичным клубом рассчитано до июня 2025 года. В минувшем сезоне Лещук принял участие в 14 матчах своей команды. Он пропустил 21 мяч и 3 встречи провел на "0". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 600 тысяч евро.
Лещук: новости о моем уходе из "Динамо"? Это чья-то выдумка
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук ответил на вопрос о том, как он отреагировал на слухи о своем возможном уходе из стана бело-голубых.
Фото: РИА Новости