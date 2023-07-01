– Скорее всего, они будут бороться за топ-3, это реалистичная цель, учитывая состав команды и возможные усиления. Скептически отношусь к комментариям о том, что "Локомотив" навяжет конкуренцию "Зениту" за чемпионство. Сейчас с "Зенитом" никто не сможет бороться на равных, это нереально», — приводит слова Смородской "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" заработал 45 баллов. После 30 туров "железнодорожники" заняли восьмое место в турнирной таблице. Золотые медали чемпионата страны завоевали футболисты петербургского "Зенита". Для сине-бело-голубых титул стал уже пятым подряд.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В первом туре чемпионата московский "Локомотив" сыграет против казанского "Рубина".
Смородская: скептически отношусь к комментариям о том, что "Локомотив" навяжет конкуренцию "Зениту" за чемпионство
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от выступления "железнодорожников" в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"