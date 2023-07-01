– У Вендела контракт с "Зенитом'. Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок "Зенита". Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти, — цитирует Семака "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский футболист петербургского "Зенита" Вендел желает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Агент игрока заявил, что полузащитник всего добился в клубе с берегов Невы, поэтому он готов к новым вызовом. На этом фоне активно стали распространяться слухи о желании "Фламенго" подписать хавбека российского клуба.
25-летний Вендел стал игроком петербургского "Зенита" в октябре 2020 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в 24 миллиона евро.
Семак: руководство "Зенита" разрешило Венделу искать другую команду. Он может уйти
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил о том, что руководство сине-бело-голубых разрешило полузащитнику Венделу искать новый клуб.
Фото: "СЭ"