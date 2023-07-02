- Новости об интересе "Локомотива" видел только в интернете. Обычно я не лезу — это больше дела Германа (Ткаченко. — Прим. «Rusfootball.info») и моего отца. Они решают подобные моменты. Когда переходил в "Зенит", понимал, что будет тяжело — но пришёл не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в "Зенит"? Не было ли мыслей, что хочу уйти а аренду, потому что не играю? Нет, будем работать, - приводит комментарий Бакаева "Чемпионат".
Вчера "Зенит" из Санкт-Петербурга на своей домашней арене принимал "Нефтчи" из Баку. В основе дружины Сергея Семака вышел российский атакующий хавбек Зелимхан Бакаев, отмечавший свое 27-летие. Футболисту удалось подарить себе на день рождения забитый мяч. Получив пас от Алексея Сутормина, Зелимхан поразил ворота азербайджанского коллектива красивым обводящим ударом. Помимо Бакаева, у "Зенита" голевыми действиями отметились бразильцы Густаво Мантуан и Клаудиньо.
Ранее агент Бакаева Герман Ткаченко подтвердил, что "Локомотив" из Москвы рассчитывал заполучить россиянина в свою команду, но руководство чемпиона России приняло решение не отпускать воспитанника "Спартака" в Москву. В завершившемся сезоне Бакаев сумел забить 3 гола и оформить 2 голевых паса, сыграв в сине-бело-голубой майке 26 встреч во всех турнирах. Зелимхан впервые стал чемпионом России.
Бакаев: интерес "Локомотива"? Я пришел в "Зенит" не для того, чтобы уйти через год
Российский футболист "Зенита" Зелимхан Бакаев высказался по поводу своего будущего в петербуржском коллективе.
Фото: ФК "Зенит"