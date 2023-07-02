- Малком для меня - открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него. Мне трудно сказать, что поменялось. Он говорит - диетолог новый, питание. Думаю, что психологический момент. Я считаю, что это все связано с влиянием Артема Дзюбы. Раньше Дзюба был лидером команды, а потом он ушел. Место стало вакантным, Малком его занял, и ему стало более комфортно, - приводят мнение Мостового "РИА Новости".
Бразильский атакующий полузащитник Малком перебрался в Санкт-Петербург в 2019 году. Игрок переехал в "Зенит" из "Барселоны". Там он играл в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом. На момент прихода Малкома в "Зените" одним из лидеров был российский центрфорвард Артем Дзюба. В сезоне 2018/2019 россиянин своими голами и ассистами помог петербуржцам выиграть первое чемпионство при Сергее Семаке. Долгое время Малкому не удавалось раскрыть свой потенциал. Очень сильно бразильцу мешали раскрыться травмы.
Летом прошлого года Дзюба принял решение покинуть дружину Семака. Это никак не повлияло на "Зенит". Команда с берегов Невы все равно сумела завоевать золото РПЛ, сделав это пятый раз подряд. Ключевым футболистом невского клуба был Малком. Ему удалось настрелять 23 гола в 27 играх национального первенства. Также у бразильца получилось отметиться 9 ассистентскими действиями. Своей игрой он заслужил вызов в сборную Бразилии. за которую успешно дебютировал в игре с Гвинеей (4:1).
Андрей Мостовой: раньше в игре Малкома ничего особенного не было. Считаю, что это все связано с влиянием Дзюбы
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой поделился своими соображениями по поводу причин улучшения игры Малкома.
Фото: РИА Новости