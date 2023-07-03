"Если у Далера есть желание попробовать себя где-то в Европе, то он должен этой возможностью воспользоваться и исполнить свою мечту", — сказал Ерохин.
30-летний Кузяев в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Его контракт с "Зенитом" подошёл к концу 30 июня 2023 года и не был продлен. Российский полузащитник хочет попробовать свои силы в Европе и, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в турецком "Бешикташе". Подписать Кузяева хочет главный тренер турецкого клуба.
Источник: Metaratings.
Ерохин — о Кузяеве: если у Далера есть желание попробовать себя Европе, то он должен исполнить свою мечту
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о своём бывшем одноклубнике Далере Кузяеве.
Фото: СЭ