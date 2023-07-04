"Ду Кейрос — молодец. Думаю, что в "Зените" у него все сложится хорошо. Тем более, у нас в команде очень много бразильцев, которые точно помогут ему освоиться и адаптироваться в Санкт-Петербурге", — сказал Караваев.
23-летний Ду Кейрос стал игроком "Зенита" в рамках обмена нападающего Юри Алберто в "Коринтианс". Также в "Зенит" перешёл защитник Роберт Ренан, но он начал игру за российскую команду ещё с зимы, когда как Ду Кейрос перешёл в команду только летом.
"Зениту" предстоит провести товарищеский матч с "Фенербахче" 9 июля, а 15 июля сыграть за Кубок России с ЦСКА.
Источник: Metaratings.
Караваев — о Ду Кейросе: он молодец, думаю, у него с "Зенитом" сложится всё отлично
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал выступление полузащитника команды Ду Кейроса в матче с "Црвеной Звездой" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"