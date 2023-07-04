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Нето: "Зенит" смирился с продажей Вендела, но не собирается расставаться с Клаудиньо

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"Зенит" открыт к продаже полузащитника Вендела и понимает, что не удержит футболиста в летнее трансферное окно. Однако российский клуб не собирается расставаться с нападающим Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
Отметим, что 25-летний Вендел получил разрешение на поиск нового клуба, но как сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, пока попытки бразильского футболиста не увенчались успехом. Он продолжается находиться в Бразилии, где готовится к сезону отдельно от своего клуба. "Зенит" в это время играет на предсезонном турнире и ожидает матча за Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани. Отметим, что в расположении команды находится и Клаудиньо.

Источник: журналист Хулио Мигель Нето в "Твиттере".


Вендел Клаудиньо Зенит Российские трансферы
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