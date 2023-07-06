- Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула ещё во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда "Расинг" брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе "Аякса" не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией, - приводит мнение Кассьерры RT.
Колумбиец Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего, в свой первый же сезон в сине-бело-голубой майке сумел выиграть чемпионат России. "Зенит" за 30 туров записал на свой счет 70 очков и опередил ЦСКА, завершивший чемпионат на 2-й позиции. Примечательно, что Кассьерра был не слишком результативен в минувшем сезоне. В активе Матео всего 2 забитых мяча в 26 встречах российского первенства. Также колумбиец 6 раз ассистировал своим партнерам по команде. Отметим, что играя за "Сочи", колумбийский страйкер сумел наколотить 14 голов в 22 играх сезона 2021/2022.
В данный момент Кассьерра вместе с остальными футболистами дружины Сергея Семака продолжает подготовку к новому сезону. Команда тренируется на своей базе в Санкт-Петербурге. Зенит успел провести уже два контрольных поединка в рамках предсезонного турнира. Сначала петербуржцы уверенно переиграли "Нефтчи" из Баку (3:1), а затем уступили сербскому гранду "Црвене Звезде" (1:2). В эти выходные "Зенит" сыграет с "Фенербахче". Первый официальный поединок чемпион России проведет против ЦСКА в рамках Суперкубка.
Форвард "Зенита" Кассьерра: мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки
Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра поделился своими соображениями по поводу чемпионства.
Фото: "Чемпионат"