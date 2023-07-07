По сведениям СМИ, ЦСКА заинтересован в услугах 30-летнего португальца Паулиньо, играющего на позиции центрального нападающего. Сумма потенциальной сделки может составить 6-7 млн евро.
Паулиньо представляет цвета "Спортинга" с 2021 года. Всего в майке лиссабонского коллектива форвард сумел наколотить 32 гола и оформить 22 голевых паса в 98 встречах. В завершившемся сезоне португалец забил 15 голов и отдал 12 ассистов, приняв участие в 38 играх за "Спортинг" во всех соревнованиях. В активе Паулиньо 2 гола в 3 играх за сборную Португалии. Его трудовой договор с лиссабонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Рыночная стоимость нападающего, по данным футбольно-аналитического сайта Transfemarkt, составляет 6,5 млн евро.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
"Мутко против": ЦСКА заинтересован в приобретении форварда "Спортинга" Паулиньо
Португальский футболист "Спортинга" Паулиньо может перебраться в ЦСКА.
Фото: ФК "Спортинг"