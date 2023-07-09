"Медина в "Спартак"? Пусть переходит. Широков объяснил это тем, что иностранцы сюда не за эмблему приезжают играть? У игрока профессия - играть. Он играет там, где считает нужным. Все работают за деньги", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, вчера, 8 июля, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил, что вингер "армейцев" Хесус Медина перейдет в "Спартак".
26-летний парагвайский нападающий защищает цвета ЦСКА с января прошлого года. На его счету 45 матчей в красно-синей футболке, в которых он отличился 12 забитыми мячами и 10 голевыми ассистами.
Семин - о переходе Медины в "Спартак": играет там, где считает нужным. Все работают за деньги
Экс-наставник "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал возможный трансфер вингера московского ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: "СЭ"