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Спортдир "Торино" – о переговорах с ЦСКА по трансферу Карраскаля: это фейк

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Спортивный директор итальянского "Торино" Давиде Ваньяти прокомментировал слухи о том, что туринцы ведут переговоры по трансферу полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА
– Информация о том, что мы ведем переговоры по трансферу Карраскаля — фейк, — цитирует Ваньяти Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Торино" заинтересован в подписании полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля. По слухам, туринцы даже приступили к переговорам с "армейцами" по поводу данного трансфера.

25-летний Хорхе Карраскаль стал игроком московского ЦСКА в 2022 году. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Колумбии в 7 миллионов евро.


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