Как сообщает источник, футболист "Зенита" Вендел продолжает поиск нового для себя клуба. При этом у бразильца нет серьезных вариантов в Европе, так как он не хочет идти на понижение зарплаты. По слухам, полузащитник зарабатывает в российской команде 2,5 миллиона евро. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы отпустить своего игрока, но не менее, чем за 15 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хочет покинуть российскую команду этим летом. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак публично подтвердил данную информацию.
25-летний Вендел выступает за петербургский "Зенит" с 2020 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в 24 миллиона евро.
Источник: Sport24
Sport24: Вендел не может найти новый клуб из-за финансовых запросов. Он хочет зарабатывать не меньше, чем в "Зените"
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хочет уйти из стана сине-бело-голубых, но не может найти новый клуб из-за своих финансовых запросов.
Фото: "СЭ"