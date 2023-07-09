"Команда проделывает огромный объем работы — это сказывается на физическом состоянии каждого игрока. Мы регулярно работаем в тренажерном зале и на поле — из-за этого не все ребята полностью свежие. Уверен, что к Суперкубку каждый игрок будет готов на 100%", — сказал Васютин.
28-летний Васютин — воспитанник "Зенита", однако за первую команду вратарь сыграл лишь в семи официальных матчах, пропустив шесть мячей и дважды сыграв "на ноль". На правах аренды Васютин играл за финский клуб "Лахти", норвежский "Сапсборг" и шведский "Юргорден". Контракт Васютина с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
Матч между "Зенитом" и ЦСКА за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани.
Источник: Metaratings.
Васютин: уверен, что к Суперкубку каждый игрок "Зенита" будет готов на 100%
Вратарь "Зенита" Александр Васютин считает, что команда будет полностью готова к матчу за Суперкубок России с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"