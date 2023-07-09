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Михаил Кержаков: по ощущениям, "Зенит" готов к матчу за Суперкубок с ЦСКА

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Защитник "Зенита" Михаил Кержаков считает, что его команда готова к игре за Суперкубок России с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Готовы ли мы к Суперкубку? По ощущениям — да. Сейчас будет уже непосредственно подготовка к нему, недельный цикл, так как предсезонный турнир окончен", — сказал Кержаков.

"Зенит" выигрывает Суперкубок России три года подряд, а участвует в матче за него — в четвёртый раз. В 2019 году команда Сергея Семака в решающем матче проиграла "Локомотиву" (2:3), в следующих годах взяла у железнодорожников реванш (2:1, 3:0), а в прошлом сезоне разгромила "Спартак" (4:0).

Матч "Зенит" — ЦСКА состоится 15 июля на "Ак Барс Арене" в Казани.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Кержаков М Зенит ЦСКА
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