"Готовы ли мы к Суперкубку? По ощущениям — да. Сейчас будет уже непосредственно подготовка к нему, недельный цикл, так как предсезонный турнир окончен", — сказал Кержаков.
"Зенит" выигрывает Суперкубок России три года подряд, а участвует в матче за него — в четвёртый раз. В 2019 году команда Сергея Семака в решающем матче проиграла "Локомотиву" (2:3), в следующих годах взяла у железнодорожников реванш (2:1, 3:0), а в прошлом сезоне разгромила "Спартак" (4:0).
Матч "Зенит" — ЦСКА состоится 15 июля на "Ак Барс Арене" в Казани.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Михаил Кержаков: по ощущениям, "Зенит" готов к матчу за Суперкубок с ЦСКА
Защитник "Зенита" Михаил Кержаков считает, что его команда готова к игре за Суперкубок России с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"