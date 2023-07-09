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Ренан — о времени в "Зените": мне удалось втянуться в новые условия в короткие сроки

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Защитник "Зенита" Роберт Ренан поделился эмоциями от первого полугодия в составе российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Молодым игрокам, впервые так далеко уезжающим за рубеж, не просто сразу втянуться в новые условия, где бы они ни оказались. Но по собственным ощущениям мне удалось сделать это в довольно короткие сроки. Привыкнуть к тому футболу, в который играет "Зенит", и к российскому в целом", — сказал Ренан.

19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в результате обмена форварда Юри Алберто в "Коринтианс". В российский клуб также отправились полузащитник Ду Кейрос и 50% на нападающего Педро, который переедет в Россию в феврале 2024 года. Вместе с "Зенитом" Ренан выиграл Российскую Премьер-Лигу. Его контракт с командой рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "Mатч ТВ".


Ренан Зенит
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