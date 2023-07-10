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Ренан — о целях "Зенита" на сезон: хочется выиграть Суперкубок, чемпионат и Кубок не помешает

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Защитник "Зенита" Роберт Ренан рассказал о планах на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень хочется выиграть Суперкубок. А потом есть большое желание провести сезон так же сильно, как и минувший. То есть взять чемпионство. Ну и Кубок России тоже, конечно, не помешает", — сказал Ренан.

19-летний Ренан выступает за команду из России с зимнего трансферного окна сезона-2022/2023. Он стал частью сделки по переходу форварда Юри Алберто в "Коринтианс", также в "Зенит" отправился полузащитник Ду Кейрос. Ренан успел выиграть с командой чемпионат России, его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Источник: "Матч ТВ".


Ренан Зенит
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