"Очень хочется выиграть Суперкубок. А потом есть большое желание провести сезон так же сильно, как и минувший. То есть взять чемпионство. Ну и Кубок России тоже, конечно, не помешает", — сказал Ренан.
19-летний Ренан выступает за команду из России с зимнего трансферного окна сезона-2022/2023. Он стал частью сделки по переходу форварда Юри Алберто в "Коринтианс", также в "Зенит" отправился полузащитник Ду Кейрос. Ренан успел выиграть с командой чемпионат России, его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2027/2028.
Источник: "Матч ТВ".
Ренан — о целях "Зенита" на сезон: хочется выиграть Суперкубок, чемпионат и Кубок не помешает
Защитник "Зенита" Роберт Ренан рассказал о планах на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Зенит"