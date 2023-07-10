– Если футболист хочет уйти, удержать его будет практически невозможно. Он не захочет играть, не приедет. Другое дело, что "Зенит" должен сделать очень важную вещь, чтобы другим было неповадно. Пусть они потеряют деньги. Для "Газпрома" ничего страшного, могут себе это позволить. Они должны платить зарплату, но Вендел никуда не уйдет. Поверьте мне, тогда не он будет напрягать "Зенит", а уже "Зенит" его. Это его напряжет так, что его карьера закончится, – передает слова Селюка "РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак публично подтвердил данную информацию. По слухам, сейчас бразилец игнорирует подготовку клуба с берегов Невы к новому сезону и ищет себе новую команду.
25-летний Вендел стал игроком петербургского "Зенита" осенью 2020 года. Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в 24 миллиона евро. В минувшем сезоне Вендел принял участие в 33 матчах российского клуба (во всех соревнованиях). Южноамериканский хавбек сумел записать на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач.
Селюк: "Зенит" должен сделать очень важную вещь – платить зарплату Венделу, но никуда не отпускать
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации вокруг бразильского полузащитника Вендела и петербургского "Зенита".
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