"Анхело был в списках наших скаутов достаточно давно, Сергей Николаевич Игнашевич также смотрел его игры, он высоко оценил уровень игрока, так что для нас было важно договориться с Энрикесом", — cказал Волженкин.
29-летний Энрикес — воспитанник клуба "Универсидад де Чили". Позднее он выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед" и "Уиган", с которым выиграл Кубок Англии. Также в списке команд Энрикеса значатся "Сарагоса", загребское "Динамо" и "Атлас". В 2015 году Энрикес выиграл Кубок Америки в составе сборной Чили. С "Балтикой нападающий подписал контракт на два года.
Источник: Metaratings.
Гендир "Балтики" — об экс-форварде "МЮ" Энрикесе: он был в списках наших скаутов давно, его высоко оценил Игнашевич
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал о подписании контракта с чилийским нападающим Анхело Энрикесом.
Фото: ФК "Балтика"