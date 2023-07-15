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Мойзес — об Акинфееве: не с кем сравнить, его достижения уникальны. Величайший игрок

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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о вратаре и капитане команды Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Его ни с кем не сравнить, достижения Игоря уникальны. Это легенда, без сомнения. Величайший игрок, превосходный вратарь очень высокого уровня", — сказал Мойзес.

37-летний Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в родном ЦСКА, за основной состав которого выступает с 2003 года. За команду легендарный вратарь провёл 740 матчей и выиграл с ней 25 трофеев. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. 26 трофей Акинфеев может выиграть сегодня, 15 июля, если армейцы обыграют "Зенит" в Суперкубке России.

Источник: Sport24.


Мойзес ЦСКА Акинфеев
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