"Отменить один матч в верхней сетке предложил наш спонсор. С этим можно спорить, но в этом решении есть свои плюсы и свои минусы", — сказал Дюков.
Победителем Кубка России прошлого сезона стал ЦСКА, обыгравший в финале турнира "Краснодар". До этого победу в турнире одержал "Спартак".
Розыгрыш нового сезона Кубка России для команд чемпионата России начнётся уже в конце июля.
Источник: "Чемпионат".
Дюков — об изменении Кубка России: отменить один матч предложил наш спонсор
Президент РФС Александр Дюков объяснил решение убрать один раунд в Кубке России в Пути регионов.
Фото: РБК