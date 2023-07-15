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Дюков — об изменении Кубка России: отменить один матч предложил наш спонсор

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Президент РФС Александр Дюков объяснил решение убрать один раунд в Кубке России в Пути регионов.
Фото: РБК
"Отменить один матч в верхней сетке предложил наш спонсор. С этим можно спорить, но в этом решении есть свои плюсы и свои минусы", — сказал Дюков.

Победителем Кубка России прошлого сезона стал ЦСКА, обыгравший в финале турнира "Краснодар". До этого победу в турнире одержал "Спартак".

Розыгрыш нового сезона Кубка России для команд чемпионата России начнётся уже в конце июля.

Источник: "Чемпионат".


Кубок России Дюков
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