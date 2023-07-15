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Камоцци – о Суперкубке России: ЦСКА обыграет сегодня "Зенит"

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Бывший советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и столичным ЦСКА.
Фото: "СЭ"
– Это будет интересная игра. В рамках одного матча может случиться все, что угодно. Мне кажется, ЦСКА обыграет сегодня "Зенит", — приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" является действующим победителем РПЛ, московский ЦСКА – обладателем Кубка страны. Сегодня, 15 июля 2023 года, данные клубы в очном поединке разыграют Суперкубок России. Их встреча состоится на стадионе "Ак Барс Арена". Стартовый свисток игры, которую рассудит статусный рефери Сергей Карасев, прозвучит в 17:00 по столичному времени.


Зенит ЦСКА Спартак Камоцци Суперкубок России
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