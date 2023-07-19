"Готов ли рассмотреть варианты за рубежом? Зависит от того, нужен ли я там буду. Если да - конечно попробую. В Турции или Бельгии, почему нет? Там хватает сильных команд", - цитирует Кругового "РГ".
25-летний Данил Круговой, играющий на позиции левого защитника, защищает цвета "Зенита" с лета 2020 года. Контракт уроженца Санкт-Петербурга с клубом истекает 30 июня 2024 года. Воспитанник академии "Зенита" в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Круговой: в Турции или Бельгии хватает сильных команд. Мог бы рассмотреть варианты за рубежом
Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал, что готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Европе.
Фото: ФК "Зенит"