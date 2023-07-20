"Раконьяц уйдет в новую аренду или будет продан", — сказал Глушевич.
23-летний Раконьянц перешёл в "Локомотив" летом 2022 года, но за 15 матчей за команду так и не сумел отметиться голом. Вторую половину сезона спортсмен провёл на правах аренды за "Црвену Звезду", однако сербский клуб решил не продлевать аренду игрока. Раконьяц не входит в планы тренерского штаба Михаила Галактионова.
Источник: "РБ Спорт".
Агент форварда "Локо" Раконьяца: Марко уйдет в новую аренду или будет продан
Игор Глушевич, агент нападающего "Локомотива" Марко Раконьяца, рассказал, что его клиент покинет команду.
Фото: ФК "Локомотив"