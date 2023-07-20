"Думаю, по тем матчам, что мы видели, даже тренеры "Зенита" не могут быть удовлетворены состоянием команды. Пока "Зенит" не в форме", — сказал Булавин.
Отметим, что на товарищеском турнире "Зенит" обыграл "Фенербахче" и "Нефтчи", но проиграл "Црвене Звезде". В матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 пен). Новый сезон для команды из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-Лиге начнётся игрой против "Пари НН" на выезде в Нижнем Новгороде.
Источник: "РБ Спорт".
Ветеран "Зенита" Булавин: по тем матчам, что мы видели, даже тренеры не могут быть удовлетворены состоянием команды
Ветеран "Зенита" Вячеслав Булавин признался, что по первым сыгранным матчам в сезоне его не впечатлила команда из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"