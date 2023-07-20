Как сообщает источник, московский ЦСКА хочет усилить линию своей атаки в летнее трансферное окно. В связи с этим "армейцы" обратили внимание на нападающего мексиканского "Леона" Виктора Давилу. При этом не уточняется, начали ли "армейцы" переговоры по данному переходу.
25-летний Давила с 2021 года является игроком "Леона". Его действующее соглашение с клубом из Мексики рассчитано до зимы 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чилийца в 5,5 млн евро. В минувшем сезоне форвард принял участие в 31 матче, забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА может подписать нападающего "Леона" Давилу
Московский ЦСКА в текущее трансферное окно может приобрести нападающего мексиканского "Леона" Виктора Давилу.
Фото: "Getty Images"