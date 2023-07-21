"Не будет Черчесов востребован в России. У нас очень странный рынок что тренеров, что футболистов, что спортивных директоров. Очень странный рынок. Посмотрим, может, я ошибаюсь", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что "Ференцварош" объявил об отставке с поста главного тренера клуба российского специалиста Станислава Черчесова, который он возглавлял с декабря 2021 года. Под руководством Черчесова венгерская команда дважды выигрывала чемпионат и становилась обладателем Кубка Венгрии.
Смородская: Черчесов не будет востребован в России. У нас очень странный рынок тренеров
Бывший президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская не считает, что главный тренер Станислав Черчесов будет востребован в России.
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