Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.35X 3.7П2 3.2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Смородская: Черчесов не будет востребован в России. У нас очень странный рынок тренеров

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская не считает, что главный тренер Станислав Черчесов будет востребован в России.
Фото: Reuters
"Не будет Черчесов востребован в России. У нас очень странный рынок что тренеров, что футболистов, что спортивных директоров. Очень странный рынок. Посмотрим, может, я ошибаюсь", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что "Ференцварош" объявил об отставке с поста главного тренера клуба российского специалиста Станислава Черчесова, который он возглавлял с декабря 2021 года. Под руководством Черчесова венгерская команда дважды выигрывала чемпионат и становилась обладателем Кубка Венгрии.


Смородская Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится