— Просьба играть в футбол низом, в короткий и средний пас. Чтобы игроки не боялись делать ошибки и брать на себя инициативу. И в команде не один человек выходит на поле, все 25 футболистов должны быть как единый организм. В быту? Сложно анализировать, много было всего в моей карьере, ничего нового не могу сказать. Тренировочный процесс стал гораздо сложнее с точки зрения физики. Сборы были очень тяжелые, – цитирует Смолова "СЭ".
Марцел Личка стал главным тренером московского "Динамо" 22 июня 2023 года. Бело-голубые подписали контракт с чешским специалистом по схеме "1+1+1". Каждый год договор между сторонами будет продлеваться, если под руководством Лички клуб из столицы будет достигать поставленных задач.
Накануне, 21 июля 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" прошел матч первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. В рамках него местное "Динамо" сыграло против "Краснодара". Подопечные Лички проиграли со счетом 1:3. Минувший поединок стал для Марцела первым официальным во главе бело-голубых.
Смолов: при Личке тренировки стали гораздо сложнее. Он просит, чтобы игроки не боялись ошибаться и брать инициативу
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов ответил на вопрос о том, какие изменения произошли в стане бело-голубых после прихода на пост главного тренера Марцела Лички.
Фото: "Матч ТВ"