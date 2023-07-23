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Тарханов: "Урал" грамотно сыграл против ЦСКА, хорошо играли в обороне

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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу "Урала" над ЦСКА (2:1) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
"Урал" грамотно сыграл против ЦСКА, хорошо играли в обороне. В первом тайме у "армейцев" была пара моментов... Больше "Урал" ничего не дал сделать", — сказал Тарханов.

Отметим, что "Урал" победил ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Также первую победу над московской командой одержал белорусский специалист Виктор Гончаренко, который тренировал ЦСКА с 2016 по 2021 год.

В следующем матче "Урал" сыграет в Кубке России с "Локомотивом". ЦСКА также предстоит выезд на Кубок России, но уже в Оренбург.

Источник: Metaratings.


Тарханов Урал ЦСКА
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