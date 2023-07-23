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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.25X 1.58П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 2 1 2
Акрон2 тайм
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.48X 3.6П2 8.6
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.6X 3.15П2 2.12
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
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Аршавин: "Оренбургу" после смены тренера будет тяжеловато. Маленькая вероятность, что "Спартак" оступится

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Экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
— Маленькая вероятность, что "Спартак" оступится. "Оренбургу" после смены тренера будет тяжеловато. Ожидания после Лички слишком велики. Но время на притирку к новому тренеру уйдет. В первой игре на выезде будет очень сложно против "Спартака", – передает слова Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня, 23 июля 2023 года, "Оренбург" проведет выездной поединок против "Спартака" в рамках стартового тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток данного противостояния запланирован на 17:30 по столичному времени.

Этим летом пост главного тренера "Оренбурга" покинул чешский специалист Марцел Личка, который занял аналогичную должность в московском "Динамо". Вместо него команду возглавил Иржи Ярошик.


Аршавин Оренбург Спартак Ярошик Личка
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