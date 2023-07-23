— Маленькая вероятность, что "Спартак" оступится. "Оренбургу" после смены тренера будет тяжеловато. Ожидания после Лички слишком велики. Но время на притирку к новому тренеру уйдет. В первой игре на выезде будет очень сложно против "Спартака", – передает слова Аршавина "Матч ТВ".
Сегодня, 23 июля 2023 года, "Оренбург" проведет выездной поединок против "Спартака" в рамках стартового тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток данного противостояния запланирован на 17:30 по столичному времени.
Этим летом пост главного тренера "Оренбурга" покинул чешский специалист Марцел Личка, который занял аналогичную должность в московском "Динамо". Вместо него команду возглавил Иржи Ярошик.
Аршавин: "Оренбургу" после смены тренера будет тяжеловато. Маленькая вероятность, что "Спартак" оступится
Экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"