"Ростов" может конкурировать с "Зенитом"? Ну, я думаю, что может. Почему нет? Но это надо подкреплять на поле", — сказал Мелехин.
Напомним, в прошлом сезоне "Ростов", имеющий один из самых молодых составов в Российской Премьер-Лиге, занял в турнирной таблице четвёртое место. "Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз. Новый сезон обе команды начали с побед — "Ростов" над "Факелом" (2:1), а "Зенит" над "Пари НН" (2:0).
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Ростова" Мелехин: мы можем конкурировать с "Зенитом", почему нет?
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин считает, что его команде по силам составить конкуренцию "Зениту".
Фото: СЭ