"Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы", — сказал Оттолини.
Ранее появилась информация, что итальянская команда входит в число клубов, которые готовы подписать 20-летнего вундеркинда из России. Контракт уроженца Самары с московским клубом истекает летом 2024 года. Ранее Захаряна был готов подписать "Челси", также сообщалось об интересе со стороны "Лацио" и французского "Страсбура".
Источник: Sport24.
Спортдир "Дженоа": Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы
Спортивный директор итальянского "Дженоа" Марко Оттолини заявил, что клуб не интересуется подписанием полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"