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Спортдир "Дженоа": Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы

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Спортивный директор итальянского "Дженоа" Марко Оттолини заявил, что клуб не интересуется подписанием полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
"Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы", — сказал Оттолини.

Ранее появилась информация, что итальянская команда входит в число клубов, которые готовы подписать 20-летнего вундеркинда из России. Контракт уроженца Самары с московским клубом истекает летом 2024 года. Ранее Захаряна был готов подписать "Челси", также сообщалось об интересе со стороны "Лацио" и французского "Страсбура".

Источник: Sport24.


Дженоа Захарян Динамо Российские трансферы Серия А
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