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Агент Роши: Виллиан будет готов к матчу против "Локомотива" 5 августа. Его восстановление идет по плану

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Игорь Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о том, как проходит восстановление его клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
28-летний бразилец травмировался во время первого тайма матча стартового тура РПЛ против "Урала" (1:2), который состоялся 22 июля.

– Виллиан будет готов к матчу против "Локомотива". Его восстановление идет по плану. Все хорошо, – цитирует агента Sport24.

Столичное дерби между ЦСКА и "Локомотивом" запланировано на субботу, 5 августа. Таким образом, Роша не поможет "армейцам" в ближайшей выездной игре 3-го тура против грозненского "Ахмата", которая пройдет в столице Чечни в воскресенье, 30 июля. Стартовый свисток рефери прозвучит в 20:00 по московскому времени.


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