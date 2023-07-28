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Ярошик: мне близка философия Лички – лучше проиграю 0:5, чем 0:1, но буду играть в атакующий футбол

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Новый главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик поделился своей тренерской философией.
Фото: ФК "Оренбург"
45-летний чешский специалист сменил на тренерском мостике южноуральской команды своего соотечественника Марцела Личку, который принял московское "Динамо".

– Мне близка философия, которая была у Лички: лучше проиграю 0:5, чем 0:1, но буду играть в атакующий футбол. В Чехии, если твоя команда проиграет разгромно, скажут: "Спасибо", а после этого попрощаются с вами. Вас должен поддерживать спортивный директор, президент клуба. После прошлого сезона у "Оренбурга" было больше семи предложений по нашим футболистам – это показывает, как хорошо команда играет, – приводит слова Ярошика "РБ Спорт".

На этой неделе "Оренбург" под руководством Иржи Ярошика крупно уступил в родных стенах московскому ЦСКА со счетом 0:6. Четыре гола хозяева пропустили еще до перерыва. Отметим, что во втором тайме южноуральская команда осталась вдевятером. В самом начале встречи был удален голкипер, а во втором тайме две желтые карточки "схлопотал" капитан "Оренбурга".

Ранее в стартовом туре РПЛ новый клуб Ярошика также не смог добиться положительного результата. "Оренбург" потерпел поражение от "Спартака" со счетом 2:3, хотя по ходу встречи лидировал 2:1. Во втором тайме дублем отметился полузащитник "красно-белых" Даниил Хлусевич, который принес москвичам победу.


Оренбург ЦСКА Ярошик
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