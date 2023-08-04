– А будет ли у Сперцяна еще более серьезное предложение? Сейчас он находится на определенном уровне, поэтому его и хотят купить. Он стал лучшим игроком "Краснодара", лучшим футболистом Армении, лучшим полузащитником по голевым пасам в РПЛ. А что еще нужно, чтобы уехать?, – передает слова Давидяна Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что амстердамский "Аякс" заинтересован в трансфере полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. По слухам, нидерландский клуб уже сделал предложение "быкам" по переходу армянского футболиста в размере 8,5 млн евро. Однако российская команда отказалась от продажи своего воспитанника за столь низкий ценник.
23-летний Эдуард Сперцян имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 12 миллионов евро.
Тренер Давидян: стоит ли Сперцяну уходить в "Аякс"? А будет ли у у него еще более серьезное предложение?
Российско-армянский специалист Мхитар Давидян, работавший ранее в академии "Краснодара", ответил на вопрос о том, стоит ли полузащитнику "быков" Эдуарду Сперцяну переходить в амстердамский "Аякс".
Фото: ФК "Краснодар"