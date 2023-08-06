- Нельзя сказать, что на старте сезона "Зенит" играет супер. Должны были набирать 6 очков, но привезли себе пенальти на ровном месте. "Зенит" пока играет на одной ноге. Видно, что команда не поймала игровой ритм. "Динамо" пропустило 6 мячей за 2 игры. Оборона, полузащита и командные действия оставляют желать лучшего. Матч будет непредсказуемым. Нельзя говорить, что "Зенит" разорвет "Динамо". Команда Лички захочет победить даже на выезде. Шансы, конечно, есть, - передает слова Дьякова "Чемпионат".
6 августа в Санкт-Петербурге в рамках 3 тура Российской премьер-лиги встретятся местный "Зенит" и московское "Динамо", матч начнется в 19:00 по столичному времени. По итогам двух выездных для себя стартовых туров сине-бело-голубые набрали 4 очка, победив "Пари Нижний Новгород" (2:0) и сыграв вничью с "Ростовом" (1:1), от которого пропустили гол с пенальти в добавленное время.
В промежуточной турнирной таблице лиги "Зенит" находится на шестой позиции, "Динамо" с 1 набранным очком занимает одиннадцатую строчку. С июня 2023 года бело-голубых возглавляет чешский специалист Марцел Личка, в прошлом сезоне работавший с "Оренбургом".
Дьяков: видно, что "Зенит" не поймал игровой ритм. У "Динамо" Лички есть шансы победить даже на выезде
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков высказался о предстоящем гостевом матче бело-голубых с "Зенитом" в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"